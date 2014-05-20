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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 16:16 BJT

香港股市：恒生指数收升创五周最高收位，中国移动强势拉抬

中国建设银行 周二给大盘构成最大拖累，下跌0.7%。

中国移动 上涨1.8%至1月8日以来最高收位，此前高盛将中国移动的投资评级由“中性”升至“买入”,并纳入确信名单当中。中国联通 大跌3.1%，高盛维持其“中性”评级。

联想集团 上升2%，周三将出炉财报。(完)
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