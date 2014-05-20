《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月20日

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透香港5月20日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:08时,1港元=0.80445人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 7.74 11.80 0.82 深物业 6.60 5.02 1.63 南玻 7.18 5.60 1.59 深康佳 4.02 2.79 1.79 ST中华 5.53 2.61 2.63 ST中冠 9.58 4.66 2.56 深深宝 6.12 6.55 1.16 深华发 7.10 3.67 2.40 深赤湾 12.75 11.10 1.43 招商地产 16.23 16.30 1.24 特力 10.55 5.90 2.22 飞亚达 7.48 6.15 1.51 一致药业 36.53 32.91 1.38 深深房 3.85 2.92 1.64 ST盛润 6.23 5.63 1.38 深南电 4.12 2.60 1.97 深纺织 9.84 6.47 1.89 方大集团 6.86 3.64 2.34 深国商 14.45 8.85 2.03 深赛格 4.41 2.79 1.96 宝石 23.79 13.51 2.19 小天鹅 9.15 9.08 1.25 粤高速 2.96 2.42 1.52 晨鸣纸业 4.24 3.83 1.38 ST珠江 3.75 2.56 1.82 美菱电器 4.62 4.80 1.20 大冷股份 8.75 6.38 1.70 粤电力 4.67 4.42 1.31 佛山照明 9.70 6.66 1.81 江铃汽车 24.28 28.44 1.06 沙隆达 11.84 8.47 1.74 苏常柴 7.83 4.62 2.11 威孚高科 23.45 23.20 1.26 古井贡酒 18.30 15.11 1.51 ST东海 5.18 4.70 1.37 长安汽车 11.05 14.25 0.96 京东方 2.15 1.89 1.41 鲁泰 9.01 10.85 1.03 本钢板材 3.25 2.37 1.70 张裕 24.96 18.20 1.70 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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