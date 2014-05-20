路透基点：台湾燿华电子筹措30亿台币贷款--TRLPC

路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾燿华电子正在筹措30亿台币(1亿美元)五年期融资。

台湾银行担任牵头行兼簿记行。

这笔贷款分为三个部分：A部分是20亿台币定期货款，B部分是5亿台币定期贷款，C部分是5亿台币循环信贷。

初始利率是90天或180天次级市场商业票据利率加码95个基点。如果借款人的税前净利润率为5%或者更高，且债务/有形净资产比率为120%或更低，则利率将会降至加码90个基点。

税前最低利率为1.85%。

银行承贷6亿台币或更多，可获得20基点前端费，以及牵头行头衔；承贷4-5.99亿台币，可得15个基点前端费，以及主办行头衔；承贷2-3.99亿台币，可得7个基点前端费，以及副牵头行头衔；承贷1-1.99亿台币，可得3个基点的前端费。

由工厂及机器设备担保。A部分与B部分将在18个月宽限期之后，分八次每半年等额偿还。

A部分用于对2011年6月的一笔30亿台币五年期融资进行再融资。B部分用于购买设备，C部分用于营运资本。

银行回复截止日期是5月30日。

2011年融资由台湾银行与台新银行牵头，利率为次级市场商业票据利率加码100个基点，税前最低利率为2%。(完)