路透基点：台湾燿华电子筹措30亿台币贷款--TRLPC

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾燿华电子正在筹措30亿台币(1亿美元)五年期融资。
台湾银行担任牵头行兼簿记行。
这笔贷款分为三个部分：A部分是20亿台币定期货款，B部分是5亿台币定期贷款，C部分是5亿台币循环信贷。
初始利率是90天或180天次级市场商业票据利率加码95个基点。如果借款人的税前净利润率为5%或者更高，且债务/有形净资产比率为120%或更低，则利率将会降至加码90个基点。
税前最低利率为1.85%。
银行承贷6亿台币或更多，可获得20基点前端费，以及牵头行头衔；承贷4-5.99亿台币，可得15个基点前端费，以及主办行头衔；承贷2-3.99亿台币，可得7个基点前端费，以及副牵头行头衔；承贷1-1.99亿台币，可得3个基点的前端费。
由工厂及机器设备担保。A部分与B部分将在18个月宽限期之后，分八次每半年等额偿还。
A部分用于对2011年6月的一笔30亿台币五年期融资进行再融资。B部分用于购买设备，C部分用于营运资本。
银行回复截止日期是5月30日。
2011年融资由台湾银行与台新银行牵头，利率为次级市场商业票据利率加码100个基点，税前最低利率为2%。(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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