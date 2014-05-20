更新版 1-中俄关系：两国尚未达成天然气协议，俄方称已取得很大进展

据新华社周一报导，俄罗斯总统普京称中俄天然气协议准备工作已进入“最后阶段”。

俄罗斯天然气公司Gazprom 周末称，中俄双方距离敲定天然气协议还差“一位数”。

但周一接近Gazprom的消息人士表示，Gazprom希望中国现在就支付250亿美元，以获得未来的天然气供应。中国迄今不愿意做出这种承诺，担心其它供应国也寻求同样的做法。

尽管有传言称价格差距缩小，但中俄尚未达成协议，表明中国在极力杀价。

“虽然俄罗斯方面传出各种说法，尽管他们很急切，但中国占据着上风，”野村总合研究所的油气研究区域主管Gordon Kwan说。

“中国希望真正把价格压下来。中国有其他选择，比如四川的天然气项目，还有美国的液化天然气(LNG)。如果俄罗斯仅仅因为价格问题而不能和中国达成协议，我认为他们将犯下错误。”

俄中双方在联合声明中称，两国将加强能源领域合作，及在俄罗斯的基础设施建设。

双方还将加强金融合作，提高以卢布和人民币结算的贸易额。(完)