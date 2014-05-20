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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 16:29 BJT

欧洲汇市：欧元兑英镑在英国通胀数据出炉前跌至16个月低点

路透伦敦5月20日 - 欧元兑英镑周二在英国通胀数据出炉前跌至16个月低点，因短期利差朝有利于英镑的方向发展。

稍晚公布的英国通胀报告料显示通胀率上升，而欧洲央行还在为应对物价下滑压力而绞尽脑汁，并可能于下月进一步放宽政策。

欧元跌至0.8125英镑，为2013年1月以来最低，日内跌0.3%。英镑兑美元上涨0.2%，报1.6845。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
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