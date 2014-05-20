新兴汇市：军方戒严令打压泰铢，政治不确定性拖累印尼卢比

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.34 101.49 +0.15 +3.89 105.28
坡元 1.2516 1.2504 -0.10 +0.93 1.2632
台币 30.202 30.185 -0.06 -0.83 29.950
韩元 1025.20 1022.00 -0.31 +2.95 1055.40
泰铢 32.51 32.46 -0.15 +1.08 32.86
菲律宾披索 43.72 43.63 -0.21 +1.56 44.40
印尼卢比 11465.00 11415.00 -0.44 +6.06 12160.00
印度卢比 58.71 58.59 -0.20 +5.26 61.80
马币 3.2150 3.2130 -0.06 +1.88 3.2755
人民币 6.2375 6.2374 -0.00 -2.94 6.0539
(完)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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