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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 16:21 BJT

新兴汇市：军方戒严令打压泰铢，政治不确定性拖累印尼卢比

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台币 30.202 30.185 -0.06 -0.83 29.950

韩元 1025.20 1022.00 -0.31 +2.95 1055.40

泰铢 32.51 32.46 -0.15 +1.08 32.86

菲律宾披索 43.72 43.63 -0.21 +1.56 44.40

印尼卢比 11465.00 11415.00 -0.44 +6.06 12160.00

印度卢比 58.71 58.59 -0.20 +5.26 61.80

马币 3.2150 3.2130 -0.06 +1.88 3.2755

人民币 6.2375 6.2374 -0.00 -2.94 6.0539

(完)

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