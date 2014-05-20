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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 17:02 BJT

日本政经：政府应调降企业税及扩大税基--自民党提议草案

路透东京5月20日 - 根据日本自民党周二发表的提议草案内容，自民党主张调降企业税及扩大税基，以提高日本企业竞争力。

自民党并指出，政府应该提出调降企业税的时间及目标，协助国内及国外企业作出新资本投资、聘雇及业务发展的决定。

日本首相安倍晋三预定6月公布“成长战略”的经济结构性改革计划。

提议草案指出，自民党亦提议在日本政府退休金投资基金(GPIF)的投资委员会设立多名全职成员。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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