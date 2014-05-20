日本政经：政府应调降企业税及扩大税基--自民党提议草案

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透东京5月20日 - 根据日本自民党周二发表的提议草案内容，自民党主张调降企业税及扩大税基，以提高日本企业竞争力。
自民党并指出，政府应该提出调降企业税的时间及目标，协助国内及国外企业作出新资本投资、聘雇及业务发展的决定。
日本首相安倍晋三预定6月公布“成长战略”的经济结构性改革计划。
提议草案指出，自民党亦提议在日本政府退休金投资基金(GPIF)的投资委员会设立多名全职成员。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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