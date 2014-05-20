中国外汇：4月代客结售汇顺差79亿美元，环比下降逾八成--外管局

路透北京5月20日 - 中国国家外汇管理局周二公布，4月代客结售汇顺差79亿美元，较 上月411亿美元下降逾八成；同期银行代客远期净结汇15亿美元。 刊登在外管局网站的数据显示，今年4月，银行结售汇顺差97亿美元。截至4月末，远期 累计未到期净结汇525亿美元。 数据显示，今年4月，境内银行代客涉外收付款顺差37亿美元。1-4月，银行代客累计涉 外收付款顺差493亿美元。 此外，外管局并称，其将于2014年5月1日启用《涉外收支交易分类与代码（2014版）》 。涉外收付款明细数据口径相应做出调整，并追溯更新已发布历史数据。具体调整说明详见 银行代客涉外收付款数据表注释。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收: 14年4 3月 2月 1月 13年1 11 10 9月 8 7 月 2月 月 月 月 月 代客结售汇净额 79 411 459 763 328 451 392 317 94 26 （亿美元） 以亿元人民币计 489 2,521 2,805 4,658 代客收付款顺收 37 54 136 313 83 283 289 126 50 -1 （亿美元） 4 以亿元人民币计 230 329 831 1,911 代客远期结售汇净 15 27 227 254 184 204 130 180 93 26 额（亿美元） 以亿元人民币计 91 165 1,390 1,548 远期累计未到期结 525 584 679 591 售汇净额（亿美元 ）* 以亿元人民币计* 3,232 3,593 4,158 3,607 注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变 化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和 银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)