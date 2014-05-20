《路透晚报》--5月20日日间新闻摘要（国际版）

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
[市场摘要]
--日本股市：日经指数因日圆略跌而收高，雅虎日本股价大涨
日本股市日经指数周二上涨，中止四日连跌，受到日圆小幅下滑的支撑，同时，雅虎日本股价大涨，此前该公司放弃从软银收购移动网络运营商eAccess Ltd的计划。日经指数上涨0.5%，至14,075.25点。东证股价指数上涨0.3%至1,153.38点，JPX日经400指数上涨0.3%至10,522.16点。
--中国股市：沪综指缩量收升，证监会定调IPO节奏仍难修复市场信心
中国股市沪综指缩量小幅收升。证监会表态未来新股发行节奏，但大盘仍高开低走缩减大部分升幅，市场信心仍显不足。分析师指出，今日市场对IPO消息反应平淡，从今年历次股指跌破2,000点之后出现的反弹情况看，其力度均有所减弱。沪综指收报2,008.119点，涨2.936点或0.15%，上证A股今日成交额495亿元人民币，创4个月低点，此前最低为1月20日的482亿元，上日为529亿元。
--香港股市：恒生指数收升创五周最高收位，中国移动强势拉抬
香港股市指标股指升至五周收盘高位，中国移动获得券商调升评等后，股价升至1月以来高位，协助大盘股指。恒生指数收高0.6%，报22,834.68点，为4月14日以来最高收位。恒生国企指数下跌0.3%，主要受中资银行股午后跌势拖累。
--汇市：英镑大涨，受英国4月通胀率高于预期激励
英国公布4月核心CPI较上年同期上升2.0%，创2013年9月以来最大升幅，带动欧元兑英镑刷新16个月低位，英镑兑美元则升至日高。其他货币呈窄幅波动，惟澳元变动较大，因澳洲的最大出口商品铁矿石价格下滑，不利澳元。
0841GMT，英镑兑美元上涨0.1%至1.6828，欧元兑英镑则跌0.3%至0.8128英镑；澳元兑美元则是跌0.74%至0.9216。
--欧元债市：意大利和西班牙公债收益率由跌转升，仍守在纪录低点上方
欧元区低评级公债的收益率欧洲盘初小幅下滑，但之后由跌转升，在本周欧洲议会选举结果出炉前，投资者愈发紧张。西班牙10年期公债收益率上涨5个基点至3.06%。意大利10年期公债上涨8个基点，报3.23%。
--国际油市：布兰特原油守在109美元上方；美国库存料增加
布兰特原油期货守在每桶109美元上方，石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚局势动荡且产量较低，支撑油价。但上周美国原油库存升至纪录高位的预期，则带来下行压力。0853GMT时，布兰特7月原油期货涨0.11美元，报每桶109.48美元。美国6月原油期货上涨0.08美元，报每桶102.19美元。
--金属期市：铜价位于近两个月高点，期镍在震荡交投中下跌
期铜接近两个月高位，因市场预期一系列新的金融改革将提振中国正在放缓的经济。镍价格在波动中下滑，尽管存在供给疑虑。0855GMT，LME三个月期铜小跌0.39%，报每吨6,897.75美元。三个月期镍重挫1.95%至19,708.0美元。
--全球金市：铂金守住隔夜涨幅，南非罢工已延续至第17周
铂金持稳并守住隔夜涨幅，因主要生产国南非矿工的罢工持续到第17周，影响到全球约40%的铂金产量。金价小幅回落，跌破每盎司1,300美元。一份行业报告显示第一季主要购买国印度与中国的需求骤减，不过鲜有其他主要经济数据公布。0858GMT，现货金报每盎司1,291.05美元。 (完) (整理 张明钧; 审校 艾茂林)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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