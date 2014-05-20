德国贸易：第一季对俄罗斯出口锐减13%，受汽车及机械项目下滑拖累

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透柏林5月20日 - 今年第一季德国对俄罗斯出口下滑13%，主要受到汽车及机械出口大减的拖累，因乌克兰危机导致卢布贬值至纪录低位。
德国联邦统计局周二公布的数据显示，今年第一季德国对俄罗斯出口下滑11亿欧元至76亿欧元，与德国第一季整体出口成长3.1%的走势相背。
对俄罗斯的机械出口较上年同期减少19%，汽车及卡车出口则下滑18%。俄罗斯是德国第11大贸易伙伴。
由于俄罗斯与西方就乌克兰问题呈僵持格局，令人担心俄罗斯经济所承受的后果，卢布在2月和3月贬至纪录低点。弱势卢布使德国商品对俄国进口商而言更加昂贵。
第一季德国对乌克兰出口下滑更多，大减26%至9.67亿欧元。而德国从俄罗斯和乌克兰的进口均成长超过5%。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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