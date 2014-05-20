德国贸易：第一季对俄罗斯出口锐减13%，受汽车及机械项目下滑拖累

路透柏林5月20日 - 今年第一季德国对俄罗斯出口下滑13%，主要受到汽车及机械出口大减的拖累，因乌克兰危机导致卢布贬值至纪录低位。

德国联邦统计局周二公布的数据显示，今年第一季德国对俄罗斯出口下滑11亿欧元至76亿欧元，与德国第一季整体出口成长3.1%的走势相背。

对俄罗斯的机械出口较上年同期减少19%，汽车及卡车出口则下滑18%。俄罗斯是德国第11大贸易伙伴。

由于俄罗斯与西方就乌克兰问题呈僵持格局，令人担心俄罗斯经济所承受的后果，卢布在2月和3月贬至纪录低点。弱势卢布使德国商品对俄国进口商而言更加昂贵。