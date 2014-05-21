重温稿--《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值4.17%，接近二级料需求一般

* 招标品种：财政部10年续发固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(21日)9:30-10:30

* 受访人数：8位(银行和券商)

* 预测区间：4.13%-4.25%

* 预测均值：4.17%

路透上海5月20日 - 中国财政部周三将跨市场招标续发行10年固息国债。路透调查显示，10年期为关键期限国债，且对承销团有基本承销额考核，估计需求并不会太差；但当前现券市场机构对中长债品种预期谨慎，料明日续发国债收益率定位在二级附近，预测均值落在4.17%。

“国债绝对收益偏低，配置估计拿得不多，不过肯定有不少博边际的交易盘去玩这个的。”华北一银行交易员称。

上海商业银行一交易员表示，虽然国债有基本承销额考核，但是一般大家都完成基本量就好了；目前债市继利好兑现之后，一二级市场中长债需求均比较弱。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为4.1708%。而二级市场上，此次增发的标的券--剩余期限约9.84年的固息国债140005最新成交收益率 为4.3869%。

北京另一银行交易员亦称，10年期品种还是市场利率的一个标杆，估计还是有需求的；只不过经历过上周，现在交易户看不到赚钱效应变谨慎了，“参考今日国开长端需求，估计中标结果在二级附近。”

国开行周二增发的五期固息债，除一年期品种需求略好于预期，中长端中标结果均高于此前预测。市场人士表示，今日央行正回购操作大幅减量，安抚市场资金面预期，致国开行一年新债结果偏低，而机构对中长债走势看法谨慎，投标积极性有限。

明日新债招标量为280亿元人民币，为今年第五期10年品种 的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债5月21日招标当天，原发行部分停止交易；招标结束至5月26日进行分销；5月28日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%；续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年3月20日开始计息；票面利率4.42%。