更新版 1-台湾数据：4月外销订单优于预期，越南动荡对5月订单影响不大

(新增官方对越南动荡评论)

路透台北5月20日 - 台湾经济部周二公布，4月外销订单较上年同期增8.9%，优于市场预估的成长5.5%。经济部并预估5月外销订单金额将较4月增加。

经济部新闻稿表示，主要以电子产品年增16.6%居首，由于行动装置需求续增，带动晶圆代工、晶片、动态随机存取记忆体(DRAM)、封测等相关产业供应链之订单强劲增加。

经济部指出，展望未来，为满足新兴市场之需求，部分品牌厂商陆续推出高规低价行动装置，带动电子产品、资讯通信产品相关产业供应链及组装代工订单增加，加以国内业者持续开发先进技术强化竞争力，有助于未来订单稳定成长。

经济部统计处长林丽贞并指出，经济部针对28家越南营收占比较高的厂商电话调查显示，一部分厂商认为此次越南排华事件对接单产生影响，大部分则认为影响不大，主要因厂商采取包括生产延后、及将订单移到其他地方生产等策略。

〞对5月接单的影响不太大...影响主要还是在营收及生产方面。〞林丽贞说。

经济部也指出，4月订单金额为历年4月最高，第二季表现亦将较第一季为佳。不过精密仪器已连续12个月负成长，主因电视面板需求未如预期，加上国际竞争激烈致价格走低。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年4月 2014年3月

外销订单 +8.9 +5.9

路透调查 +5.5

订单区域

中国大陆(含港) +3.9 +3.1

美国 +5.7 +1.0

欧洲 +6.9 +8.9

日本 +30.0 +17.9 （完）

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