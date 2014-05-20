《中国债市每日综述》正回购超预期缩量助稳现券，资金仍是关注焦点

* 现券收益率小幅上行后回稳

* 资金趋紧，央行正回购大幅缩量稳定预期

* 半年末临近，资金面不确定性未消

* 近期现券仍将视流动性变化而动

路透上海5月20日 - 中国银行间债市周二现券变动有限，资金面受缴税影响显趋紧态势，盘初收益率一度有上行苗头，不过随后公开市场正回购操作超预期缩量，安抚市场预期并助现券走稳，IRS走势亦类似，曲线略平坦化。

市场人士指出，今日主要回购利率普涨，而除了缴税因素外，半年末的临近亦令资金面不确定性渐增，近期现券仍将视流动性变化而动。

“本来（收益率）是有点要上的意思，但正回购缩量了买盘又出来了，”上海一银行交易员称。

为因应本月下旬银行间市场财税上缴压力，中国央行公开市场周二正回购操作量较上周同期大降逾六成，当日净投放资金650亿元人民币，以稳定市场预期，平抑资金面可能出现的波动。

另一上海的银行交易员谈到，除了央行单日净投放稳定信心外，今日国开新债的招标结果也中规中矩，对现券的导向作用有限。

他预计，短期内现券走势仍会相对胶着，等待资金状况进一步明朗后再选择突破方向。

国家开发银行 周二增发的五期固息债，除一年期品种需求略好于预期，中长端中标结果均高于此前预测。市场人士表示，今日央行正回购操作大幅减量，安抚市场资金面预期，致国开行一年新债结果偏低，而机构对中长债走势看法谨慎，投标积极性有限。

剩余期限约4.66年的固息国开债最新成交收益率 为5.05%，上日尾盘为5.04%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.570元，较上日结算价涨0.094元，或0.10%。

**资金面仍受缴税扰动**

银行间资金市场周二质押式回购加权利率 多数上行，其中七天品种升幅近30个基点(bp)；交易员表示，缴税扰动虽余波未了，但今日公开市场净投放起到安抚机构心态作用。

他们指出，随着月中这波财税缴款的渡过，本周资金面有望逐步回归稳定，但是本月末、下月初市场还要接受集中的汇算清缴的考验，对届时流动性预期稍偏谨慎。

华南一银行交易员亦提到，周二正回购操作规模缩量，有助稳定市场情绪，增强机构信心，其个人感觉今日资金面已从上日稍紧的情况中有所缓解。

上海一银行交易员并称，本月底市场还将有集中的汇算清缴冲击，量级不容忽视，预期届时资金会有阶段性波动。

汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律等及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,197.82亿元，上日为9,037.13亿元；其中隔夜品种成交5,762.81亿元，上日为7,016.82亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4576 2.4207 +3.69 5,762.81

七天 3.3678 3.0908 +27.70 1,527.40

14天 3.6086 3.1676 +44.10 508.78

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5600 3.2100 -65.00 2,422.89

七天 2.7000 3.9900 -129.00 339.13

14天 3.5750 4.0000 -42.50 45.23

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4500 2.4200 +3.00 --

七天 3.4100 3.1000 +31.00 --

14天 3.6000 3.1000 +50.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4270 2.3960 +3.10 --

七天 3.3610 3.1000 +26.10 --

三个月 5.1772 5.2142 -3.70 --

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