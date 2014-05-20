CNH动态：离岸短期利率脱离上周高点，短期国债料获不错需求

路透香港5月20日 - 离岸国债标售前夕，离岸人民币短期利率脱离上周高点。交易商表示，离岸流动性尚称充裕，预料明日招标的短期国债仍有不错需求，票息可望略低于二级市场利率。

不过，市场人士也表示，近期人民币债券供给量大，且离岸利率低于在岸亦吸引企业于离岸筹集资金，离岸资金需求增加，随着6月底半年结时间接近，包括远汇（DF）、换汇换利（CCS）等利率都可能缓步趋升。

“离岸资金需求最近是比较高一点，中资银行发行金融债、国债招标，还有一些客户在离岸拿CNH，因为境内的利率还是相对贵。”一亚洲银行远汇交易员说。

另一中资行人士则指出，主要是近期人民币债券发行密集，令短期利率上周一度升高，但预期在国债开标后短率可回稳，但不太可能重回今年以来的偏低水平。

“6月通常流动性需求比较高，我们也在观察人民币贬值是不是会让（存款）增长变缓。”他说。

本地时间下午5:11时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报1.30/1.80%，上日约在1.00%，上周末高见3%。今年以来多在1.0%以下。

CNH HIBOR 隔夜利率定盘价为1.74150%，上日在1.79300%，上周四达2.93960%。

经纪商报价的一年期CCS利率 约在1.52%，5月以来升了约17基点。东方汇理银行驻香港亚洲利率策略主管张淑娴表示，中期而言，CCS利率将缓步上升，一年期可能见到1.80%。

中信证券指出，得益人民币跨境使用提速、债券发行人的再融资需求及境外低利率环境，今年前5个月离岸人民币债券的发行规模达到1,066亿元人民币，接近2013年全年的债券总发行规模。

在点心债二级市场方面，除了部份高收益房企债券外，高收益及投资等级债券基本持稳，有利于明日国债的标售气氛。不过，市场人士也指出，在各期债券中，预料将以此标售主力--3及5年期较为受到欢迎，票息可望较二级利率贴近或低5-15基点，但流动性较差长期债券可能会贴近或略高于二级利率。

然而，一级债券交易商表示，此次10年期以上的供给相当有限，预料可轻易消化。

中国财政部将于明日招标今年首批离岸国债，面向机构投资者招标140亿元，期限为三、五、七、10、15以及20年等六个品种，其中20年期为首次发行；另外向各国央行及货币管理当局发行20亿元。

本地时间下午5:23时，离岸人民币现汇 报6.2390，上日尾盘报6.2368；在岸人民币兑美元即期 亦窄幅收跌0.02%至6.2384，交易人士认为 短期内横盘市况将持续。

中国国家外汇管理局公布，4月代客结售汇顺差79亿美元，较上月411亿美元下降逾八成；同期银行代客远期净结汇15亿美元。 （完）

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