路透基点：凯雷-海尔10亿港元贷款进入市场筹措--TRLPC

路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，一笔10亿港元(1.29亿美元)的子弹式资本重组贷款正在市场中安排联贷。这笔贷款用于凯雷投资集团(Carlyle Group)对海尔电器集团有限公司的投资。

这笔贷款由中国信托商业银行和台北富邦银行承销，将于2016年8月到期，由可转换债券担保。这两家承销商已在4月安排先行融资。

利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码330基点。

银行承贷1.5亿港元或更多，可得70基点前端费，以及牵头行头衔；承贷1-1.49亿港元，可得50基点前端费以及经理行头衔。

贷款通过Hawaii Asia Holdings Ltd借入，这是凯雷投资集团为这笔海尔融资设立的一个特殊目的载体。2011年8月，凯雷投资集团通过可转债购入了9%的香港上市公司海尔电器集团有限公司的股份。海尔电器集团有限公司是白色家电厂商海尔集团的子公司。

银行需在6月中旬以前回复。

同时，澳新银行(澳盛银行,ANZ)和苏格兰皇家银行正在安排海尔国际有限公司的2.5亿美元五年期子弹式贷款。

2011年12月，八家银行提供7亿港元五年期子弹式定期贷款，用于支持凯雷投资集团对海尔电器集团有限公司的投资。这笔贷款的综合收益为360-370基点，利率为Hibor加码330基点。这笔贷款今年稍早已经偿还。(完)