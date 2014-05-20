路透基点：银行业者对面向中国民营企业的贷款愈发谨慎--TRLPC

银行业者亦建议蜡笔小新休闲食品集团把50%的本金放入一个偿债储备账户(DSRA)。但蜡笔小新任命HLB国卫会计师事务所为新的审计机构，违反了贷款合同条款。该条款要求蜡笔小新的审计者必须是四大会计师事务所之一。

据4月28日的股票文件，蜡笔小新需在5月16日向DRSA支付首笔1,125万美元。之前蜡笔小新向同意豁免的银行支付了50个基点的豁免费，这些银行给予与其股票停牌和年度业绩延迟发布相关的契约豁免。

PwC在5月12日表示，不同意蜡笔小新关于提供额外保证的要求，以及完成蜡笔小新2013年合并财务报表审计所需的其它程序，亦不同意预期的时间安排和所建议的费用。

自2003年以来，蜡笔小新的财务报表一直由PwC审计。

银行家表示，蜡笔小新董事长已安排本周在香港与各银行会面，并已邀请他们实地考察。

蜡笔小新在4月30日提交给证交所的文件中表示，预计在6月末左右公布2013年度财报，较原预期4月末的公布时间延后。

蜡笔小新的股票自3月24日以来一直停牌。而根据一笔现有的7,500万美元贷款的契约，该公司股票连续停牌时间不能超过15天。