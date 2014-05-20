中国企业：中铝矿业国际将更多关注拉美铜矿资源，以实业投资为主--高层

路透北京5月20日 - 中国最大的铝生产商--中国铝业公司（Chinalco）旗下中铝矿业国际首席执行官彭怀生周二称，该公司“走出去”将更多关注拉美地区的铜矿投资，且主要是进行实业投资为主。

彭怀生在北京举行的中国矿业与投资高峰会间隙称，尽管铜价也出现明显下跌，但相对于别的金属而言，铜价表现比较稳定，其未来也更看好铜的表现。

“（公司海外投资）更关注拉美，搞资源肯定是关注资源禀赋比较好的地方...我们还是以实业投资为主，不搞finance，（目标是）拿矿做项目。”彭怀生称。

经历了2002-2012年十年的快速发展后，跟随全球经济陷入低迷，矿业市场也陷入下行通道，体现在大宗矿产品价格的普遍下滑。2012年以来，有色金属市场走势分化加剧，铜铝价格大幅下滑，贵金属价格更是骤降。

除了镍价受印尼出口限制影响而大幅飙升外，其他矿产品价格几乎出现普遍下滑。上海期交所沪铜主力合约 年初至今下跌逾5%，年内最大跌幅逾16%，沪铝期货主力合约 年内亦下跌6%，沪锌主力合约 年内至今跌幅近8%。（完）