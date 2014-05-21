台湾已公布经济指标--2014/5/21

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 3月 +3.05% +6.83 r 5/23 -- 季调失业率 3月 4.06% 4.05% 5/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 4月 +1.65% +1.61% 6/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 4月底 4,214.95 4,191.99 6/5 -- 商品出口(y/y) 4月 +6.2% +2.0% 6/9 -- 商品进口(y/y) 4月 +5.8% +7.5% 6/9 -- M2货币总计数(y/y) 3月 5.89% +5.61% 5/26 -- *外销订单(y/y) 4月 +8.9% +5.9% 6/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +171.4 +148.7 r 5/20 -- *国际收支(亿美元) 第一季 +26.2 +26.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 +3.04%(概估值 +2.95% r 5/23 -- ) 重贴现率(%) 3月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。