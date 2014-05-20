一中国籍骑行者被巴基斯坦塔利班绑架

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Saud Mehsud
路透巴基斯坦德拉伊斯梅尔汗5月20日 - 消息人士周二称，巴基斯坦塔利班绑架了一名中国籍骑行者。
路透获得了被绑架男子的姓名和护照信息。该男子周一在巴基斯坦西部城市德拉伊斯梅尔汗附近的Daraban被绑架。
塔利班高级指挥官Abdullah Bahar对路透称，该男子被他们扣押。
“我们绑架了那名中国游客。我们将要求政府释放扣押的塔利班战士。”
Daraban警方称正在搜寻该男子。
巴基斯坦绑架事件在增加，但针对中国人的情况比较罕见。1月，枪手在巴基斯坦西部偏远地区枪杀了一名西班牙环球骑行者的六名保镖；该骑行者的家人称，他成功逃脱，并未受伤。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)