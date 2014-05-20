台湾汇市：台币实质交投量缩整理，观望外资表态及国际盘指引

* 台币实质交投量缩整理 * 外资交投方向尚未明朗 * 明日实质交易区估在30.100-30.180 路透台北5月20日 - 台币兑美元 周二微收低。交易员指出，由于近日 国际盘消息面较显淡静，短线台币暂难跳脱既有区间整理，在市场交投欠缺诱因下令成交量 缩静待外资表态。 汇银人士指出，因下半周不确定因素较多，包括美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4 月议息会议记录，今日主要货币多持在现有区间未释出明确方向，致台币实质交投续处狭幅 盘整格局。 不过也有交易员说，“FOMC上次该说都说了,应该不会有太大惊喜，只是台币就僵在这 里，大家才会都不想动。” 上述交易员指出，目前外资交投方向尚未明朗，明日若外资力捧台指期拉高结算，将有 助于明日台币实质交投区间偏升。 此外，韩国韩元 周二收跌，市场怀疑当局干预汇市，买入美元以遏制韩元涨 势。 交易员指出，尽管今日韩元收贬，台币还是没有影响，好像进入铁板区， 短线台币实质交投很难突破既有区间。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间料在30.100-30.180；今日台币实质交易区间主 要在30.100-30.145，上日则在30.100-30.165。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价较上日 尾盘缩减；一个月远汇报价 盘后来到30.140/30.150左右，上日纽约盘收在30 .110。 台湾股市 周二终场遭遇卖压令指数由红翻黑，分析师预期明日续高档震荡。 证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超15.68亿台币，连续六个交易日买超共计213.1 6亿台币。 台湾经济部周二公布，4月外销订单较上年同期增8.9%，优于市场预估的成长5.5%。经 济部并预估5月外销订单金额将较4月增加。 市场关注是否为明日股汇市带来影 响。 本周全球重要经济事件及数据如下： 5/20(二)：德国4月PPI、英国4月CPI和PPI数据、美国Redbook连锁店销售、日本4月进 出口、贸易收支、澳洲央行公布5月政策会议记录、日本央行货币政策会议、美国费城联邦 储备银行总裁普洛瑟就经济前景讲话； 5/21(三)：英国央行货币政策委员会5月会议投票结果、英国4月零售销售、美国抵押贷 款市场指数、欧元区5月消费者信心、美联储主席叶伦在纽约大学毕业典礼演说、欧洲央行 管委会会议、美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月议息会议记录； 5/22(四)：台湾4月失业率、汇丰中国5月制造业PMI初值、欧元区5月Markit制造业/服 务业/综合PMI初值、英国第一季GDP修正值、美国5月Markit制造业PMI初值、美国4月成屋销 售年率、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话； 5/23(五)：台湾标售30年公债、台湾4月工业生産和第一季经济成长率、德国第一季GDP 详细报告、美国4月新屋销售年率(万户)、欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.202 30.185 30.100-30.202 30.185 4.72 6.92 元太外汇经纪公司 30.200 30.182 30.134-30.200 30.182 3.03 2.38 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.145/-0.125 -0.175/-0.165 (完)