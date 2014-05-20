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市场报道 | 2014年 5月 20日 星期二 17:58 BJT

欧洲汇市：英镑/欧元涨至16个月高点，因英国4月物价涨幅高于预期

“英国通胀高于预期及就业市场情况进一步改善，意味着未来数月英国央行不能长时间把利率维持在低位。所以英镑上涨反映了这点，”法国农业信贷银行外汇策略师Manuel Oliveri表示。

英镑兑美元 升至日高1.6870，数据公布前约为1.6850。最新报1.6835，日内仍上升0.1%。

“数据引燃英国央行将提前升息的预期，尽管上周的通胀报告基调温和，”UK Forex企业部门主管Alex Edwards说。

摩根士丹利分析师建议投资者建立欧元兑英镑空仓，汇率目标为欧元跌至0.8050英镑。(完)

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