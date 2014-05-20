更新版 1-台湾货币市场：短率大致持稳，营所税上缴规模有机会较去年扩大

* 跨月拆款利率持于高档

* 市场估营所税上缴规模将较去年扩大

* 票券商调度库存票配置跨月落点 (更新准备数据及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北5月20日 - 台湾银行间短率周二大致平稳。跨月拆款利率续持于高档，不过市场资金仍然充足，只是多缺不一，金融机构调度因应月底变数态度并不急迫，仍游刃有余。

市场资金调度人士表示，今日拆款市场仍一如往常平静，有缺口的银行调度难度不高，且月内可供调度的资金充沛，月内利率十分稳定；在跨月资金部分，今日提供跨月资金拆出的银行家数已有增加，使得较有拆入需求的票券商也少量拿钱，以事先配置跨过提存期的资金落点。跨月拆款利率今日主要落在0.44-0.45%间。

“大概要到月底的一两天市场才会比较有稍微趋紧的感觉，...而且今年营所税的规模应该会比去年高。”一本地大型银行交易主管说。

市场人士指出，由于去年上市柜公司的获利情况较前年有大幅成长，一般市场预估其今年上缴的营业所得税规模也将较去年更大，但究竟会扩大多少，目前仍难以预估。

不过本月底因端午假期连假关系，令企业上缴营所税及综合所得税最后一日延至提存期底的6月3日，而银行转缴给台湾银行的最后一日则延至6月4日，这使得市场人士认为5月30日、6月3日及6月4日三个交易日，将是银行间资金流动最频繁的时期，将谨慎因应。

根据金管会证期局公布的资料，国内上市柜公司去年财报累计税前净利逾1.88兆台币，较前年增加约6,020亿，成长幅度达46.93%。去年营所税上缴规模约1,500-1,800亿台币，财政部官员称无法预先估计今年的上缴规模。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收报0.387%；今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，上日则在0.380-0.430%。

**票券商以库存调度跨月资金**

短票市场方面，今日发票量依旧低迷，票券商资金缺口不大，且月内资金供应充足，票券商以调度跨月资金的需求为第一优先，部分票券商调度库存票源售出，以安排跨过提存期底的资金，求取心安。

不过票券商交易员亦指出，由于目前市场资金情况仍十分宽松，对于月底情势并不过分紧张，在拆款市场部分亦不一定要拿较长天期的跨月资金，等到下周拆入短天期资金，一样能平稳跨过月底。

〞现在短票已经全部跨过月底了，拆款的话也不会太急。〞一票券商交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，与上日相同，少数见成交在0.60%；投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，大致与上日相同。

台湾央行共发行1,041亿台币存单，与今日存单到期金额1,042.5亿相较，存单发行余额减1.5亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆419.55亿台币，其他交易日分别为周三2,286.25亿、周四2,250.30亿及周五776亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负75亿台币，累计超额准备为负563亿台币、加计前期1%的超额准备为104亿台币。

**债券RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)利率持平。今日没有大额公司债或金融债交割，市况相当平稳，券商多为跨月资金调度准备，成交利率并无变化。

交易员另指出，明日将有180亿台币的公司债要交割，寿险客户因应资金需求，有的会提前一天赎回，不过今天没有紧缩的感觉，整体而言还是稳中偏松。

〞我们尽量收跨月的钱，还是有不少投信愿意跨，利率没变。〞一位票券商交易员称。

另一证券商交易员说，今日投信进出皆有，资金状况堪称平稳，本周就是静待后续公司债的交割，预料影响有限。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，同上日。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间和上日大致不变；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。