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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 18:06 BJT

离岸人民币：台湾金管会提出TRF业务七大监理重点

路透台北5月20日 - 为强化未来对类似人民币TRF(目标可赎回远期合约)等复杂型高风险商品的控管，台湾金管会周二公布研议修正“银行办理衍生性金融商品业务应注意事项”。

金管会新闻稿并指出，已函请台湾银行公会强化相关自律规范，并刻正修正“银行办理衍生性金融商品业务应注意事项”的七大监理重点。

除了日前金管会赴立院报告已提及包括强化银行内部对新种商品审查程序、加强对TRF商品销售控管及产品设计规范，并将建立联征中心查询机制等三大监理措施外，金管会今再增订四项重点。

此次增订重点包含银行应明确告知客户承作交易相关事项、银行向非属专业机构投资人之专业客户及一般客户办理TRF等复杂型高风险商品需录音并保存相关纪录、强化业务人员酬金奖励制度，及银行应按月向金管会申报客户以避险目的及非避险目的办理之商品类别、金额及客户数。(完) (记者 詹静宜 审校 林高丽)
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