全球投资：厚朴投资拟收购俄罗斯乌多坎铜矿项目少数权益

路透莫斯科5月20日 - 业务专注中国的私募股权基金厚朴投资正在计划，到2014年底收购俄罗斯最大未开采铜矿床的少数权益，该项目运营方周二表示。

该项目运营方Baikal Mining Company和厚朴还同意，为项目组建一投资财团，成员包括中国工业领域要角以及金融机构。

Baikal Mining Company董事长Valery Kazikaev发表声明称，“Baikal Mining Company和厚朴投资在安排项目融资和吸引股权及长期债务融资方面的相互合作至关重要。”

俄罗斯乌多坎(Udokan)铜矿床是全球最大的铜矿床之一，预计铜和银储量为2,670万吨。该项目不含基础设施的资本支出估计为60亿美元。

Baikal Mining Company是俄罗斯最大铁矿石商Metalloinvest 的子公司，后者由俄罗斯首富乌斯马诺夫(Alisher Usmanov)掌控。

乌多坎矿床位于俄罗斯贝加尔斯克地区，预计到2024年实现年产3,600万吨矿石的满负荷产能。路透周二联络Metalloinvest时，该矿商拒绝给出当前对铜产量的目标。

此份协议是在俄罗斯总统普京访华期间，于周二在上海签署。(完)