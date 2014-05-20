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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 18:10 BJT

全球金融：欧盟执委会指控汇丰等三家银行操纵欧元相关金融指标

路透布鲁塞尔5月20日 - 欧盟执委会周二指控汇丰 、摩根大通 和法国农业信贷银行 操纵与欧元相关的金融指标。

此前因为类似指控，德意志银行 、苏格兰皇家银行 和花旗集团 在内的六家银行于去年12月受到高达17亿欧元(23亿美元)的罚款。

“(欧盟)执委会担心这三家银行可能参与了共谋，即扭曲欧元利率衍生品的正常定价流程，”该执委会表示。(完) (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
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