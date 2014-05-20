全球金融：欧盟执委会指控汇丰等三家银行操纵欧元相关金融指标

路透布鲁塞尔5月20日 - 欧盟执委会周二指控汇丰 、摩根大通 和法国农业信贷银行 操纵与欧元相关的金融指标。

此前因为类似指控，德意志银行 、苏格兰皇家银行 和花旗集团 在内的六家银行于去年12月受到高达17亿欧元(23亿美元)的罚款。