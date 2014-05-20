《焦点》亚洲黄金需求首季下降，但基金减持势头消退--WGC

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
其它的黄金消费大国也出现需求下降，土耳其的黄金需求减少42%至27.2吨，美国需求下降13%至33.1吨，泰国需求大减56%至24.5吨。
“随着全球黄金市场缓慢回归到更为‘正常’的状态，为满足东方消费者需要而从西方流向东方的黄金流动潮已经放慢，”报告指出，“一个证据就是，在去年大部分时间都持续存在的黄金高升水已呈现下降，特别是在上海和伊斯坦布尔市场。”
珠宝商需求在黄金消费中占据最大的一部分，通常对于价格变化十分敏感。研究显示，这部分需求增加了3%至570.7吨，主要是因为中国、日本和英国的购买量增加。
今年第一季的现货金平均价格 为每盎司1,292美元，较上年同期下降21%。
与此同时，央行需求下降6%至122.4吨，不过整体看，央行仍为连续第13个季度净买入黄金。（完）
(编译 李春喜/张涛/高琦 审校 屈桂娟/艾茂林/蔡美珍)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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