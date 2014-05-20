《焦点》亚洲黄金需求首季下降，但基金减持势头消退--WGC

其它的黄金消费大国也出现需求下降，土耳其的黄金需求减少42%至27.2吨，美国需求下降13%至33.1吨，泰国需求大减56%至24.5吨。

“随着全球黄金市场缓慢回归到更为‘正常’的状态，为满足东方消费者需要而从西方流向东方的黄金流动潮已经放慢，”报告指出，“一个证据就是，在去年大部分时间都持续存在的黄金高升水已呈现下降，特别是在上海和伊斯坦布尔市场。”

珠宝商需求在黄金消费中占据最大的一部分，通常对于价格变化十分敏感。研究显示，这部分需求增加了3%至570.7吨，主要是因为中国、日本和英国的购买量增加。

今年第一季的现货金平均价格 为每盎司1,292美元，较上年同期下降21%。

与此同时，央行需求下降6%至122.4吨，不过整体看，央行仍为连续第13个季度净买入黄金。（完）