马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下跌，触及逾四个月低点

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透吉隆坡5月20日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第三日下跌，触及逾四个月来最低，因马币(林吉特)持坚促使一些投资者平仓，尽管利好的出口数据限制了跌势。
8月指标棕榈油期约 降至1月15日以来最低位2,514马币，周二结算价报2,523马币，跌0.6%。
总成交量在38,632口，高于35,000口的均值。
“据传马币将升至3.17。在此之前投资者抛盘。可能有一些基金在结清仓位，”一当地商品经纪公司的交易员称。
马币兑美元 周二晚时报3.2130，今年迄今上涨1.95%。马币走强，使棕榈给料对海外买家和炼油商而言更加昂贵。
路透市场分析师王涛称，技术分析显示，由于棕榈油已突破支撑位2,554马币，预计价格将降至每吨2,513马币。
船运调查机构Intertek Testing Services显示，马来西亚5月1-20日棕榈产品出口较前月增长18.5%，至856,128吨，因印度和欧洲的需求增加。
Societe Generale de Surveillance显示，马来西亚5月1-20日棕榈油出口较上月同期增加19.1%，至854,791吨。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 王洋)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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