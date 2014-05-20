马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下跌，触及逾四个月低点

路透吉隆坡5月20日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第三日下跌，触及逾四个月来最低，因马币(林吉特)持坚促使一些投资者平仓，尽管利好的出口数据限制了跌势。

8月指标棕榈油期约 降至1月15日以来最低位2,514马币，周二结算价报2,523马币，跌0.6%。

总成交量在38,632口，高于35,000口的均值。

“据传马币将升至3.17。在此之前投资者抛盘。可能有一些基金在结清仓位，”一当地商品经纪公司的交易员称。

马币兑美元 周二晚时报3.2130，今年迄今上涨1.95%。马币走强，使棕榈给料对海外买家和炼油商而言更加昂贵。

路透市场分析师王涛称，技术分析显示，由于棕榈油已突破支撑位2,554马币，预计价格将降至每吨2,513马币。

船运调查机构Intertek Testing Services显示，马来西亚5月1-20日棕榈产品出口较前月增长18.5%，至856,128吨，因印度和欧洲的需求增加。

Societe Generale de Surveillance显示，马来西亚5月1-20日棕榈油出口较上月同期增加19.1%，至854,791吨。(完)

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