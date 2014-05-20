国际油市：380-cst燃料油现货升水下跌，触及三个交易日低点

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透新加坡5月20日 - 380-cst燃料油现货升水周二跌至三个交易日低位，因现货交易抛盘带来压力。
路透数据显示，周二380-cst燃料油价格每吨较新加坡现货报价升水0.01美元，较上日下跌了0.1美元。
180-cst燃料油现货升水保持不变，盘中交易清淡。
BP买入2万吨380-cst的燃料油船货，船期为6月5-9日，每吨价格596美元，或每吨较新加坡现货报价贴水0.14-0.41美元。
一位驻新加坡的交易商表示，尽管燃料油价格周二较现货报价为贴水，但预计卖方仍将继续出售，因当前的平价价格相对于前几周来说还是较高的。
5月14-20日期间，380-cst燃料油平价价格平均在每吨594.75美元，较5月5-12日的均价每吨587.26美元高出1.3%。
一位消息人士周二表示，韩国East-West Power从摩科瑞买入5万吨高硫燃料油，船期为6月6-10日，基于成本加运费价格，每吨较新加坡报价升水0.80美元。此次标购于周一关闭。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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