国际油市：380-cst燃料油现货升水下跌，触及三个交易日低点

路透新加坡5月20日 - 380-cst燃料油现货升水周二跌至三个交易日低位，因现货交易抛盘带来压力。

路透数据显示，周二380-cst燃料油价格每吨较新加坡现货报价升水0.01美元，较上日下跌了0.1美元。

180-cst燃料油现货升水保持不变，盘中交易清淡。

BP买入2万吨380-cst的燃料油船货，船期为6月5-9日，每吨价格596美元，或每吨较新加坡现货报价贴水0.14-0.41美元。

一位驻新加坡的交易商表示，尽管燃料油价格周二较现货报价为贴水，但预计卖方仍将继续出售，因当前的平价价格相对于前几周来说还是较高的。

5月14-20日期间，380-cst燃料油平价价格平均在每吨594.75美元，较5月5-12日的均价每吨587.26美元高出1.3%。

一位消息人士周二表示，韩国East-West Power从摩科瑞买入5万吨高硫燃料油，船期为6月6-10日，基于成本加运费价格，每吨较新加坡报价升水0.80美元。此次标购于周一关闭。(完)

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