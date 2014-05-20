企业并购：中国银行入围收购印尼Mutiara银行的最后候选人名单

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透新加坡/雅加达5月20日 - 知情人士周二表示，中国银行 香港部门和马来西亚丰隆金融集团入围收购印尼国有银行Mutiara Tbk的最后候选人名单。
Rakyat Indonesia 银行也是合格的竞购者，该银行财务总监Achmad Baiquni对路透称。
印尼国有公司--印尼存款保险公司(Indonesia Deposit Insurance Corporation)的以为高管Poltak L. Tobing对路透表示，入围的竞购者有11家，不过他拒绝透露具体的名单。
尚不能立即联系到中国银行的相关官员置评，丰隆金融集团也没有回复询问的邮件。消息人士要求匿名，因竞购过程依然处于保密阶段。
银行家表示，印尼政府可以向投资者出售Mutiara银行100%的股权，因为是政府出手救助的该银行。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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