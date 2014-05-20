企业并购：中国银行入围收购印尼Mutiara银行的最后候选人名单

路透新加坡/雅加达5月20日 - 知情人士周二表示，中国银行 香港部门和马来西亚丰隆金融集团入围收购印尼国有银行Mutiara Tbk的最后候选人名单。

Rakyat Indonesia 银行也是合格的竞购者，该银行财务总监Achmad Baiquni对路透称。

印尼国有公司--印尼存款保险公司(Indonesia Deposit Insurance Corporation)的以为高管Poltak L. Tobing对路透表示，入围的竞购者有11家，不过他拒绝透露具体的名单。

尚不能立即联系到中国银行的相关官员置评，丰隆金融集团也没有回复询问的邮件。消息人士要求匿名，因竞购过程依然处于保密阶段。

银行家表示，印尼政府可以向投资者出售Mutiara银行100%的股权，因为是政府出手救助的该银行。(完)