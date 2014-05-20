版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 19:49 BJT

东南亚股市：泰国股市收于一周低点，因军方宣布戒严

外资在泰国股市净卖出83.3568亿泰铢(2.57亿美元)，为11月26日以来最高。

Advanced Info Service 以2.9%的幅度领跌；Airports of Thailand 收挫2.7%。

印尼股市下跌2.4%，收在5月8日以来最低水准。Bank Mandiri 重挫4.9%。

其他东南亚市场依然处于区间波动。菲律宾 、越南 和新加坡股市 小幅上涨。

马来西亚股市 收低0.3%，上日曾触及纪录收盘位。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 421.66 -4.28 -1.01 +8.57 388.37

新加坡 3265.47 3.04 +0.09 +3.10 3167.43

马来西亚 1881.16 -5.91 -0.31 +0.76 1866.96

泰国 1394.69 -15.94 -1.13 +7.39 1298.71

印尼 4895.96 -119.04 -2.37 +14.55 4274.18

菲律宾 6882.73 11.83 +0.17 +16.86 5889.83

越南 537.52 4.48 +0.84 +6.52 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐