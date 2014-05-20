东南亚股市：泰国股市收于一周低点，因军方宣布戒严

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
外资在泰国股市净卖出83.3568亿泰铢(2.57亿美元)，为11月26日以来最高。
Advanced Info Service 以2.9%的幅度领跌；Airports of Thailand 收挫2.7%。
印尼股市下跌2.4%，收在5月8日以来最低水准。Bank Mandiri 重挫4.9%。
其他东南亚市场依然处于区间波动。菲律宾 、越南 和新加坡股市 小幅上涨。
马来西亚股市 收低0.3%，上日曾触及纪录收盘位。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 421.66 -4.28 -1.01 +8.57 388.37
新加坡 3265.47 3.04 +0.09 +3.10 3167.43
马来西亚 1881.16 -5.91 -0.31 +0.76 1866.96
泰国 1394.69 -15.94 -1.13 +7.39 1298.71
印尼 4895.96 -119.04 -2.37 +14.55 4274.18
菲律宾 6882.73 11.83 +0.17 +16.86 5889.83
越南 537.52 4.48 +0.84 +6.52 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 王洋)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)