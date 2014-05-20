欧洲央行：若需放松货币政策ECB有一套选项--管委利卡宁

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透赫尔辛基5月20日 - 欧洲央行(ECB)管委会委员利卡宁表示，如果有必要进一步放松货币政策，ECB有一套可部署的政策选项，包括一项基础广泛的资产购买计划。
ECB总裁德拉吉4月24日曾提出了一套类似的政策选项。
利卡宁在周二发布在芬兰央行网站上的演示幻灯片中称，如果通缩风险大幅上升，可采取的措施包括“非传统措施来提振需求，比如基础广泛的证券购买。”
ECB的创立条约禁止其在一级市场上买进公债。(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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