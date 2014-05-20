欧洲央行：若需放松货币政策ECB有一套选项--管委利卡宁

路透赫尔辛基5月20日 - 欧洲央行(ECB)管委会委员利卡宁表示，如果有必要进一步放松货币政策，ECB有一套可部署的政策选项，包括一项基础广泛的资产购买计划。

ECB总裁德拉吉4月24日曾提出了一套类似的政策选项。

利卡宁在周二发布在芬兰央行网站上的演示幻灯片中称，如果通缩风险大幅上升，可采取的措施包括“非传统措施来提振需求，比如基础广泛的证券购买。”

ECB的创立条约禁止其在一级市场上买进公债。(完)