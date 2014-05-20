版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 19:57 BJT

欧洲金融：ECB考虑将货币政策会议时间间隔扩大至六周--消息

欧洲央行拒绝置评。

德国央行或准备好支持减少政策会议的频率。一位接近德国央行的消息人士表示，“我们可能支持这样的决定。”

该议题可能在周三ECB管委会的下次会议上讨论，但届时不太可能出台决议。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐