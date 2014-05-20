美国热股：微软或发布第三代平板电脑，mini版Surface有望浮出水面

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透5月20日 - 微软 看似将在纽约举行的一媒体会上发布第三代Surface平板电脑。该公司之前曾暗示，产品重点将放在更小尺寸的屏幕上，这可能预示着mini版Surface的降临。
与此同时，中国禁止政府电脑使用Windows 8操作系统。Windows系统在中国市场上的销量本来就长期低迷，此次禁令更是让雪上加霜。
微软周二盘初微跌0.18%，报39.68美元。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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