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市场报道 | 2014年 5月 20日 星期二 21:44 BJT

美国热股：微软或发布第三代平板电脑，mini版Surface有望浮出水面

路透5月20日 - 微软 看似将在纽约举行的一媒体会上发布第三代Surface平板电脑。该公司之前曾暗示，产品重点将放在更小尺寸的屏幕上，这可能预示着mini版Surface的降临。

与此同时，中国禁止政府电脑使用Windows 8操作系统。Windows系统在中国市场上的销量本来就长期低迷，此次禁令更是让雪上加霜。

微软周二盘初微跌0.18%，报39.68美元。(完)
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