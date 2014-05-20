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市场报道 | 2014年 5月 20日 星期二 21:45 BJT

美国热股：瑞士信贷以25亿罚金达成避税指控和解，股价盘初上升

路透5月20日 - 美国司法部周一宣布，瑞士信贷 将支付逾25亿美元罚金，作为和解协议的一部分，并就美当局因该行帮助美国人避税提起的刑事指控认罪。

美国司法部长霍尔德(Eric Holder)在记者会上表示，瑞信是20年来就刑事指控认罪的最大一家银行。

瑞士信贷周二盘初上扬1.20%，报29.45美元。 (完)
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