美国热股：瑞士信贷以25亿罚金达成避税指控和解，股价盘初上升

路透5月20日 - 美国司法部周一宣布，瑞士信贷 将支付逾25亿美元罚金，作为和解协议的一部分，并就美当局因该行帮助美国人避税提起的刑事指控认罪。

美国司法部长霍尔德(Eric Holder)在记者会上表示，瑞信是20年来就刑事指控认罪的最大一家银行。