版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 20日 星期二 21:42 BJT

美国热股：沃达丰预计2015年获利将受网络投资冲击，股价重挫逾4%

路透5月20日 - 沃达丰 表示，明年获利可能因针对网络的关键投资而受到拖累。该公司报告2014年业绩中承受欧洲业务的66亿英镑(111亿美元)减记，因市况艰难。

沃达丰周二盘初大跌4.10%，报34.81美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐