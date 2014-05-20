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市场报道 | 2014年 5月 20日 星期二 21:34 BJT

美国热股：谷歌YouTube达成收购Twitch协议，出价超过11亿美元

路透5月20日 - 根据文娱新闻出版物Variety的一份报导，谷歌 旗下YouTube达成一项协议，将以超过11亿美元的价格收购视频游戏直播服务商Twitch。

谷歌周二盘初报531.22美元，上涨0.42% (完)
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