国际油市：亚洲500PPM柴油现货升水升至近五个月最高，受中东需求提振

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透新加坡/首尔5月20日 - 周二亚洲指标500 PPM柴油现货升水升至近五个月最高，至每桶0.70美元，受来自中东和非洲的需求提振。
交易商称穆斯林斋月通常会推高买兴，但是今年的需求不会那样旺盛，因位于朱拜勒的Saudi Aramco Total Refining and Petrochemicals Co's(SATORP)的炼厂能够满足一些当地需求。
SATORP在2013年下半年开始产出柴油，并已向肯尼亚出口柴油。
不计中东的亚洲需求疲软。
“基本面而言，需求迟缓。一周连着一周，你看到库存在高位。”新加坡一交易员称。
截至5月14日，新加坡岸上中质馏分油库存为1,143.0万桶，比2013年5月15日的952.9万桶高出20%。
嘉能可从BP买入25万桶500 PPM的柴油，离岸价为每桶122.60美元，6月7日-11日交付。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)
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