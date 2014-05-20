国际油市：亚洲500PPM柴油现货升水升至近五个月最高，受中东需求提振

路透新加坡/首尔5月20日 - 周二亚洲指标500 PPM柴油现货升水升至近五个月最高，至每桶0.70美元，受来自中东和非洲的需求提振。

交易商称穆斯林斋月通常会推高买兴，但是今年的需求不会那样旺盛，因位于朱拜勒的Saudi Aramco Total Refining and Petrochemicals Co's(SATORP)的炼厂能够满足一些当地需求。

SATORP在2013年下半年开始产出柴油，并已向肯尼亚出口柴油。

不计中东的亚洲需求疲软。

“基本面而言，需求迟缓。一周连着一周，你看到库存在高位。”新加坡一交易员称。

截至5月14日，新加坡岸上中质馏分油库存为1,143.0万桶，比2013年5月15日的952.9万桶高出20%。

嘉能可从BP买入25万桶500 PPM的柴油，离岸价为每桶122.60美元，6月7日-11日交付。(完)

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