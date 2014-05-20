美国股市：小幅开低，此前曾连涨两日

路透5月20日 - 美国股市周二小幅低开，标准普尔500指数从两日的涨势中下跌，投资者在评估一些美国公司的业绩。

道琼工业指数 开盘下跌8.99点或0.05%，至16,502.87点；标准普尔500指数 走低1.19点或0.06%，报1,883.89点；Nasdaq指数 下跌3.53点或0.09%，报4,122.28点。(完)