国际油市：亚洲石脑油裂解价差约一周半来首次上涨，技术修正引发

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透新加坡5月20日 - 周二亚洲石脑油裂解价差录得约一周半来首次上涨，触及三日高点每吨137.80美元，一些交易商指称因技术修正引发市场复苏，且有对6月船货的剩余需求。
交易商称，多数买家已经完成6月船货的采购，应开始寻找7月船货。但是马来西亚的Lotte Chemical Titan买入2.25万吨至3万吨石脑油，6月16-24日运抵巴西古当。
而此前一日，韩国LG化学买入约5万吨6月下半月的船货。
Titan支付的升水尚不得而知，但交易商估计C&F价会较日本报价每吨升水13-15美元。
新加坡一交易商称，“石脑油裂解价差大幅下跌，跌得太快。所以市场经历小幅反弹。”
印度HMEL向道达尔售出2.5万吨石脑油，6月7-8日装运，离岸价每吨较中东升水约55美元。
亚洲汽油裂解价差大体持平，报每桶9.64美元。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
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