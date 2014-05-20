表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.030%，投标倍数为4.04

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路透华盛顿5月20日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.020 低值 0.010 投资 0.030
价格/得标 价格 99.997667 高值得标比率 3.08% 投标倍数 4.04 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,001,425,800 总投标 181,634,305,800 竞争性投标得标 44,771,700,000 非竞争性投标得标 229,725,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/05/22 到期日 2014/06/19 CUSIP码 912796DD8
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透纽约4月28日 - 美国公债价格周五收高，收盘前出现月底买盘，扭转首季美国首季国内生产总值(GDP)数据公布后出现的跌势。数据显示，经济增长放缓，但通胀和薪资稳步成长。