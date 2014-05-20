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债券 | 2014年 5月 20日 星期二 23:45 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.030%，投标倍数为4.04

路透华盛顿5月20日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.020 低值 0.010 投资 0.030

价格/得标 价格 99.997667 高值得标比率 3.08% 投标倍数 4.04 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,001,425,800 总投标 181,634,305,800 竞争性投标得标 44,771,700,000 非竞争性投标得标 229,725,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/05/22 到期日 2014/06/19 CUSIP码 912796DD8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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