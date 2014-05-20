表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.030%，投标倍数为4.04

重温稿-美国债市：公债价格上涨，尾盘月底买盘带动公债扭转GDP数据公布后的跌势

路透纽约4月28日 - 美国公债价格周五收高，收盘前出现月底买盘，扭转首季美国首季国内生产总值(GDP)数据公布后出现的跌势。数据显示，经济增长放缓，但通胀和薪资稳步成长。