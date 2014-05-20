美国FED：费城联储总裁普洛瑟警告升息可能早于预期

路透华盛顿5月20日 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二表示，美国经济不断增强可能迫使央行“提前而不是推迟”升息，以抢在通胀大幅攀升前收紧政策。

普洛瑟在华盛顿的讲话中重申了对通胀强硬的立场，称随着经济成长和就业市场持续改善，美联储政策如果保持目前的宽松程度，在控制通胀上有落后之虞。

他表示，预计今年经济成长3%，尽管首季表现低迷，但他同许多美联储委员都将之归咎于冬季天气严寒。

“随着我们继续接近2%的通胀目标，以及就业市场改善，我们必须准备好适时调整政策，”普洛瑟称，“这可能需要我们提前开始升息，而不是推迟。”

普洛瑟指出，他感觉稳步缩减购债是“朝着正确的方向”迈进，但他也表示担心，美联储和其他国家的央行目前已经习惯了在应对2008年经济危机以及之后经济放缓过程中扮演的“高度干预者”的角色。

他表示，随着经济改善，高度干预经济的央行必须撤走对经济的干预，退居幕后。