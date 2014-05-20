美国FED：费城联储总裁普洛瑟警告升息可能早于预期

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透华盛顿5月20日 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二表示，美国经济不断增强可能迫使央行“提前而不是推迟”升息，以抢在通胀大幅攀升前收紧政策。
普洛瑟在华盛顿的讲话中重申了对通胀强硬的立场，称随着经济成长和就业市场持续改善，美联储政策如果保持目前的宽松程度，在控制通胀上有落后之虞。
他表示，预计今年经济成长3%，尽管首季表现低迷，但他同许多美联储委员都将之归咎于冬季天气严寒。
“随着我们继续接近2%的通胀目标，以及就业市场改善，我们必须准备好适时调整政策，”普洛瑟称，“这可能需要我们提前开始升息，而不是推迟。”
普洛瑟指出，他感觉稳步缩减购债是“朝着正确的方向”迈进，但他也表示担心，美联储和其他国家的央行目前已经习惯了在应对2008年经济危机以及之后经济放缓过程中扮演的“高度干预者”的角色。
他表示，随着经济改善，高度干预经济的央行必须撤走对经济的干预，退居幕后。
普洛瑟称，尽管楼市表现挣扎，但他对楼市感到乐观。不过他也表示，楼市政策改革必须增加政府补贴的透明度，避免出现又一轮“令人飘飘然”的楼市荣景。(完) (编译 李军; 审校 母红)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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