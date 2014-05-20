美国经济：纽约联储总裁杜德利称通胀将走高，但经济成长令人失望

路透纽约5月20日 - 美国纽约联储总裁杜德利周二称，预计通胀将在今年剩余时间走高，但他表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)设定的2%的通胀目标并非上限。

他在纽约商业经济协会举行的午餐会上表示，尽管成长阻力有所减弱，但经济成长的轨迹仍令人失望。

杜德利为此次讲话准备的讲稿支持了他之前所持的观点，即美国货币政策将保持宽松，直至经济成长迹象更加明显。

“部分使通胀保持在低位的因素是一次性因素，且对同比数据的影响正逐步消退，”杜德利表示，“在业主等价租金等部分领域，物价压力看似将有所增加。”

但他表示，预计通胀不会大幅攀升。

杜德利称明年通胀将接近联邦公开市场委员会设定的2%的目标。他表示，那些认为短期失业趋势正影响薪酬趋势的人不应该过早得出这样的结论。

杜德利还指出，推迟结束将到期回笼资金再投资直至开始升息是适当之举。(完)