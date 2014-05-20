版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 06:45 BJT

****澳新经济指标预测--5月21日-5月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值       前值 
    
    5月19日当周
    
    5月21日(三)
    0030  澳洲消费者信心指数                             5月             --       +0.3%
    0130  澳洲薪资价格指数(较前季)                      第一季         +0.7%      +0.7%
                          (较上年同期)                                 +2.6%      +2.6%
    
    5月22日(四)
    暂无重要经济数据
    
    5月23日(五)
    暂无重要经济数据 
    
    5月26日当周
    
    5月25日(日)
    2245  新西兰进口(亿新西兰元)                          4月           40.5      41.6
                出口(亿新西兰元)                                        47.2      50.8
          新西兰贸易收支(亿新西兰元)                      4月      顺差6.725  顺差9.20
                贸易收支(亿新西兰元)                 截至4月的一年  顺差13.1   顺差8.0
    
    5月26日(一)
    暂无重要经济数据 
    
    5月27日(二)
    暂无重要经济数据 
    
    5月28日(三)
    0130  澳洲建筑完工                                 第一季           --      -1.0% (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐