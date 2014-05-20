澳新经济指标预测--5月21日-5月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月19日当周 5月21日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 5月 -- +0.3% 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.6% 5月22日(四) 暂无重要经济数据 5月23日(五) 暂无重要经济数据 5月26日当周 5月25日(日) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 40.5 41.6 出口(亿新西兰元) 47.2 50.8 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 4月 顺差6.725 顺差9.20 贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 顺差13.1 顺差8.0 5月26日(一) 暂无重要经济数据 5月27日(二) 暂无重要经济数据 5月28日(三) 0130 澳洲建筑完工 第一季 -- -1.0% (完)