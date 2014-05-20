澳新经济指标预测--5月21日-5月28日****

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月19日当周 5月21日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 5月 -- +0.3% 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.6% 5月22日(四) 暂无重要经济数据 5月23日(五) 暂无重要经济数据 5月26日当周 5月25日(日) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 40.5 41.6 出口(亿新西兰元) 47.2 50.8 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 4月 顺差6.725 顺差9.20 贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 顺差13.1 顺差8.0 5月26日(一) 暂无重要经济数据 5月27日(二) 暂无重要经济数据 5月28日(三) 0130 澳洲建筑完工 第一季 -- -1.0% (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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