日本数据：4月出口增速加快但进口锐降，创纪录地连续22个月录得逆差

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透东京5月21日 - 日本财务省周三公布的数据显示，日本4月出口较上年同期增长5.1%，表明外部需求回升。
路透调查预估出口会成长4.8%。3月同比成长1.8%。
4月进口同比增长3.4%，优于预估的增长0.8%，但增幅较3月的劲升18.1%大幅放缓，可能反映了4月消费税上调后内需回落。
4月贸易逆差8,089亿日圆(79.8亿美元)，少于3月的逆差1.45万亿日圆，且是日本创纪录地连续第22个月录得逆差。路透调查预估为逆差6,460亿日圆。
经季节调整的4月出口较前月上升0.6%。
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here (完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
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