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货币新闻 | 2014年 5月 21日 星期三 08:12 BJT

日本数据：4月出口增速加快但进口锐降，创纪录地连续22个月录得逆差

路透东京5月21日 - 日本财务省周三公布的数据显示，日本4月出口较上年同期增长5.1%，表明外部需求回升。

路透调查预估出口会成长4.8%。3月同比成长1.8%。

4月进口同比增长3.4%，优于预估的增长0.8%，但增幅较3月的劲升18.1%大幅放缓，可能反映了4月消费税上调后内需回落。

4月贸易逆差8,089亿日圆(79.8亿美元)，少于3月的逆差1.45万亿日圆，且是日本创纪录地连续第22个月录得逆差。路透调查预估为逆差6,460亿日圆。

经季节调整的4月出口较前月上升0.6%。

浏览财务省完整表格:

here (完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
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