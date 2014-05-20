《美国重要政经日程》--5月21日

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 农业部发布一周全球稻米价格
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月29-30日会议记录
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 王兴亚；; 审校 龚芳)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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