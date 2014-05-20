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货币新闻 | 2014年 5月 21日 星期三 06:39 BJT

美国人事：费舍尔出任美联储副主席的提名在参议院扫清程序性障碍

路透华盛顿5月20日 - 有关费舍尔出任美国联邦储备理事会(美联储)副主席的提名周二在参议院扫清关键的程序性障碍，差不多可以确保这位知名经济学家将在数日内加入美联储。

参议员同意限制对该项提名的辩论，考虑在周三午后进行最终投票。(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)
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