澳洲数据：5月消费者信心大幅降至两年多低位--调查

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
该指数为92.9，较上年同期下降4.8%。指数低于100，代表悲观者仍超过乐观者。
受访者对未来12个月的经济前景也不那么乐观，相关指数较4月下降14.2%。
“该指数大幅下降明显表明对最近的联邦预算做出不利反应，这使得该指数降至2011年8月以来低点，”Westpac首席分析师Bill Evans表示。
ANZ-Roy Morgan周二进行的另一项调查显示消费者信心也呈现类似的下降，引发对短期内家庭可能减少部分支出的担忧。
5月13日澳洲保守党政府公布一项充满政治争议的联邦预算案，其中包括松绑管制并大幅删减支出，展现政府欲在10年之内重返预算盈余的路线图。 (完)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。