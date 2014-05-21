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货币新闻 | 2014年 5月 21日 星期三 08:47 BJT

澳洲数据：5月消费者信心大幅降至两年多低位--调查

该指数为92.9，较上年同期下降4.8%。指数低于100，代表悲观者仍超过乐观者。

受访者对未来12个月的经济前景也不那么乐观，相关指数较4月下降14.2%。

“该指数大幅下降明显表明对最近的联邦预算做出不利反应，这使得该指数降至2011年8月以来低点，”Westpac首席分析师Bill Evans表示。

ANZ-Roy Morgan周二进行的另一项调查显示消费者信心也呈现类似的下降，引发对短期内家庭可能减少部分支出的担忧。

5月13日澳洲保守党政府公布一项充满政治争议的联邦预算案，其中包括松绑管制并大幅删减支出，展现政府欲在10年之内重返预算盈余的路线图。 (完)
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