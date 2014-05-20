版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 21日 星期三 06:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.25 -0.64 -1.34 2136480

搜狐 57.49 -0.69 -1.19 513243

网易 71.01 +0.31 +0.44 997637

百度 158.42 +0.77 +0.49 2676174

台湾

台湾积体电路 20.51 -0.15 -0.73 1194521

联电 2.16 -0.01 -0.46 146050

日月光 6.10 +0.15 +2.52 113573

矽品精密 7.37 +0.04 +0.55 605944

和信超媒体 1.05 +0.00 +0.00 181373

友达 3.71 +0.05 +1.37 49366

中华电信 31.48 -0.02 -0.06 22398

台湾国际航电 55.08 -0.39 -0.70 991595

香港

中国移动 50.48 -0.06 -0.12 320677

中国联通 14.76 -0.42 -2.77 217061

中国电信 50.54 -0.61 -1.19 14887

中芯国际 4.11 -0.03 -0.72 3483

电讯盈科 5.74 +0.16 +2.87 4778

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数

(整理 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐