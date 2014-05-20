《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月20日

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 47.25 -0.64 -1.34 2136480
搜狐 57.49 -0.69 -1.19 513243
网易 71.01 +0.31 +0.44 997637
百度 158.42 +0.77 +0.49 2676174
台湾
台湾积体电路 20.51 -0.15 -0.73 1194521
联电 2.16 -0.01 -0.46 146050
日月光 6.10 +0.15 +2.52 113573
矽品精密 7.37 +0.04 +0.55 605944
和信超媒体 1.05 +0.00 +0.00 181373
友达 3.71 +0.05 +1.37 49366
中华电信 31.48 -0.02 -0.06 22398
台湾国际航电 55.08 -0.39 -0.70 991595
香港
中国移动 50.48 -0.06 -0.12 320677
中国联通 14.76 -0.42 -2.77 217061
中国电信 50.54 -0.61 -1.19 14887
中芯国际 4.11 -0.03 -0.72 3483
电讯盈科 5.74 +0.16 +2.87 4778
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
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香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(整理 龚芳)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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