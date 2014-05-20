《综述》美联储升息的步伐将相对缓慢--纽约联储总裁杜德利

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
杜德利还暗示，美联储最终开始收紧政策时，可能高度依赖逆回购等新工具以帮助控制利率水平。
在持续超过五年的高度宽松货币政策后，美联储正面临普洛瑟等通胀强硬派的压力，后者担心联储政策可能会令通胀激升。
杜德利则没有表达太多担忧，称无论通胀率是略高于还是低于2%，他都一样感到安心。
“我本人的看法是，2%绝不是上限，”他说，并称如果失业率仍远高于美联储认为的充分就业水平，他对通胀的容忍度将会更高。
美联储最密切关注的核心物价指数在3月仅上升1.2%；虽然4月失业率大幅下降至6.3%，但仍远高于多数官员认为与充分就业相符的5.2%-5.6%区间。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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