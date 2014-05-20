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货币新闻 | 2014年 5月 21日 星期三 07:12 BJT

《综述》美联储升息的步伐将相对缓慢--纽约联储总裁杜德利

杜德利还暗示，美联储最终开始收紧政策时，可能高度依赖逆回购等新工具以帮助控制利率水平。

在持续超过五年的高度宽松货币政策后，美联储正面临普洛瑟等通胀强硬派的压力，后者担心联储政策可能会令通胀激升。

杜德利则没有表达太多担忧，称无论通胀率是略高于还是低于2%，他都一样感到安心。

“我本人的看法是，2%绝不是上限，”他说，并称如果失业率仍远高于美联储认为的充分就业水平，他对通胀的容忍度将会更高。

美联储最密切关注的核心物价指数在3月仅上升1.2%；虽然4月失业率大幅下降至6.3%，但仍远高于多数官员认为与充分就业相符的5.2%-5.6%区间。(完)
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