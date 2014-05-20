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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 06:57 BJT

****日韩经济指标预测--5月21日-5月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    5月19日当周
    
    5月20日(二)
    2350 日本出口(较上年同期)                          4月        +4.8%      +1.8% 
             进口(较上年同期)                                     +0.8%     +18.1%
             贸易收支(亿日圆)                                 逆差6,460 逆差14,460
    
    5月21日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周          --   买超3,457
         外国投资日本股票(亿日圆)                                   --   卖超1,539
    
    5月22日(四)
    暂无重要数据
    
    5月23日(五)
    暂无重要数据
    
    5月26日当周
    
    5月26日(一)
    2100 韩国消费者信心指数                            5月          --         108
    
    5月27日(二)
    暂无重要数据
    
    5月28日(三)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            4月          --    盈余66.5
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      4月          --      +11.0%
    (完)
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