日韩经济指标预测--5月21日-5月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月19日当周 5月20日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 4月 +4.8% +1.8% 进口(较上年同期) +0.8% +18.1% 贸易收支(亿日圆) 逆差6,460 逆差14,460 5月21日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超3,457 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,539 5月22日(四) 暂无重要数据 5月23日(五) 暂无重要数据 5月26日当周 5月26日(一) 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 108 5月27日(二) 暂无重要数据 5月28日(三) 2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 -- 盈余66.5 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -- +11.0% (完)